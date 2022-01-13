ردا على أمين مساعد أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن:« العمل شمل كافة أنحاء الدولة..وهنفضل نشتغل ما تبقى بلد بجد»

/672229/ردا-على-أمين-مساعد-أمانة-الشباب-بحزب-مستقبل-وطن-العمل-شمل-كافة-أنحاء-الدولةوهنفضل-نشتغل-ما-تبقى-بلد-بجد

شارك الدكتور أحمد علاء الدين، أمين مساعد أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ممثلى وسائل الإعلام المحلى والأجنبى فى اليوم الأخير من منتدى شباب العالم 2022، حيث كان لقاءًا مفتوحًا بين الرئيس السيسى وممثلى وسائل الإعلام وتم من خلاله التطرق لعديد من الموضوعات والقضايا المحورية .

شهد اللقاء مشاركة عدد من الشباب المشاركين بالمنتدى بجانب ممثلى وسائل الإعلام، حيث جاءت مشاركة الكتور أحمد علاء الدين، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، متوجها بسؤاله للرئيس السيسي عن نوع الحروب المستهدفة لطمس الهوية المصرية وما يترتيب عليه من أحداث لزعزعة الأمن القومي المصري، وكيفية الحفاظ على الشباب فى آطار دور الدولة والمجتمع للتصدي لهذه المحاولات.

دوت الخليج

وقال الرئيس السيسي، ردا على سؤال الدكتور أحمد علاء الدين، أمين مساعد أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن :" لازم تعرف أن التطور الذي يحدث ليس خارج السيطرة، انت ما حضرتش الوقت الذي كان لا يوجد به تلفزيون، ولكن انا حضرته، حيث كانت توجد قناة واحدة ثم تطور الأمر، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه، والحديث كان حينها على ان هذا الامر سوف يؤثر على المجتمع بالسلب".

الرئيس السيسي: الانسان هو المخلوق الوحيد اللي قادر يخلق ويدمر

أكمل السيسي:" مر اكثر 50 سنة على هذا الموضوع ولم يحدث شيء، انا قولت قبل كده في جلسة سابقة أن الانسان هو المخلوق الوحيد اللي قادر يخلق ويدمر، حيث ان الانسان قادر علىان حرق غابة باكملها وايضا قادر على اعادتها مرة اخرى".

وتابع الرئيس السيسي، ردا على سؤال الدكتور أحمد علاء الدين، أمين مساعد أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن:" العقل الجمعي الانساني قادر على ان يتكيف مع الحالة وان يعيش ويتعايش، حيث أن أدوات بناء المجتمع لا تتغير، ووسائل الاعلام والتعليم ودور العبادة جزء منه وتساهم في بناء الوعي، وقد يؤثر عنصر منهم بشكل اكبر على الثاني".

الرئيس السيسي: العمل يتم في كل ربوع الدولة

ونوه": تداوت بعض الاقاويل على ان الاعلام لم يكن يركز على الانجازات الذي تقوم بها الدولة الدولة.. وكنت بقول ما تشغلوش بالكم بالكلام ده.. لأن العمل يتم في كل ربوع الدولة وهذا الامر شكل حالة من الرضا الشعبي للمواطنين في اطار قدرتها وامكانياتها، والدولة عايزه تعمل اكثر من كده".

وتابع:" انه يوجد اكثر من 7 مليون انسان شغال ومش هنبطل شغل.. هنفضل نشتغل لما نخليها بلد بجد، بينا كلنا وبثقتنا في نفسنا".

الرئيس السيسي يؤكد على اهمية التعليم المتطور

وأكد الرئيس السيسي على اهمية تطوير التعليم قائلا:" التعليم المتطو هو الذي يجعل عقلك قابل للوعي والفهم، وان ياخذ الكلام بمفهومية وموضوعية، ولو عرفنا نعمل كده مش هيبقى في خطر على مجتمعنا".

واستطرد الرئيس السيسي:" حجم حركة العمل متسارع جدا ونحاول على انجاز اكبر قدر من التطوير من اجل تحقيق اهدافنا، استهدفنا في خطتنا أولويات لأننا لم نستطع أن نتناول كل هذه الملفات في أن واحد".

وتابع الرئيس السيسي:" مش عايزين فهم ديني خاطيء.. وانا مش ضد الاعتقاد الخاطيء، ولكن يخليه في حاله، وما يفرضش فهمه واعتقاده الديني".