/672227/موسيماني-بعد-التعادل-مع-الجونة-لا-يمكننا-الفوز-ببطولة-كأس-الرابطة-تفاصيل

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على نتيجة مباراة فريقة امام الجونة، في أولى لقاءات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجونة إن اللاعبين الشباب بالنسبة له ليسوا لاعبين جدد، حيث أكد مشاهدته لهم باستمرار في التدريبات، وقال موسيماني: “حيث ذهبت عدة مرات في قطاع الناشئين لمنحهم الثقة واعتقد أنه من الجيد أن نشاهد لاعبين شبابًا يحصلون على الفرصة”.

ويرى موسيماني أن عبد الرحمن مانو هو رجل مباراة الجونة، من وجهة نظره الفنية، وهو سعيد بأداء جميع اللاعبين الناشئين خلال المباراة رغم التعادل في المباراة.

وعن التعادل أكد موسيماني: "لست راضيًا عن التعادل مع الجونة.. ونحن نمثل الأهلي ودائمًا نسعى للفوز تحت أي ظرف".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "من الصعب الوعد بالفوز ببطولة كأس الرابطة ولكن سنبذل قصارى جهدنا، كورونا تؤثر بالسلب على اللاعبين حتى بعد تحولهم إلى سلبي، طاهر طاهر وأحمد عبد القادر خسروا الكثير من الوزن الآن".

تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.