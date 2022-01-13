/672233/عمرو-السنباطي-توصيات-منتدى-الشباب-جرس-انذار-لتنبيه-العالم-بالمخاطر-التي-تحدق-به

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن، أن القضايا التي ناقشها منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمثابة جرس انذار لتنبيه العالم بالمخاطر التي تحدق به في كافة المجالات. دوت الخليج

و أضاف السنباطي، أن المنتدى الذى انعقد بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان بمثابة ضمير العالم الذي حذر من خطورة عدم تنفيذ توصيات قمم المناخ في ظل التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، كما حذر من خطورة او تداعيات أزمة كورونا على العالم داعيا لامداد الدول الفقيرة باللقاحات لمساعدتها على تجاوز محنتها.

عمرو السنباطي: المنتدي دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بملف الصراع على المياه فى العالم

و لفت عضو مجلس النواب، إلى أن المنتدي دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بملف الصراع على المياه فى العالم، مؤكدا أنه يتسبب فى أزمات سياسية و هجرة داخلية وخارجية ،لافتا إلى أن المنتدى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته الدولية للمشاركة في تحقيق استدامة الأمن المائى، مشيدا بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدي بتمسك مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة.

و أشاد السنباطي، بتوصيات المؤتمر و التي تضمنت الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا ،و دعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، و الدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة. و نشر التعريف بالموارد المائية، و الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، و اطلاق إطلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة.

و قال السنباطي، أن منتدى شباب العالم نجح في توحيد شباب العالم على قضايا هامة، تستهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، و القضايا التي تهم الانسانية مشددا على أهميته كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، و القضايا التي تشغل الراى العام العالمي بما يرفع الوعي لديهم بالتحديات التي تواجه العالم، و المنطقة و الكوكب الذي يواجه تحديات كبيرة.

و اشاد السنباطي برسائل الرئيس الهامة التي قالها خلال المنتدي ، و التي دعا خلالها لضرورة وقف النزاعات و علاج الآثار المترتبة عليها ، لان المنطقة دفعت ثمنا كبيرا نتيجة تدخل الآخرين فى شئونها.

و قال عضو مجلس النواب، أن التاريخ سيكتب للرئيس السيسي أنه حافظ على الدولة المصرية في مواجهة مخاطر التفكك و الانهيار، مضيفا " الرئيس لم يبالغ عندما قال أن مصر كانت على وشك الانهيار الكامل في 2011 ، و انه لولا رفض التدخل فى شئوننا لكانت دولة الـ 100 مليون، دولة أزمات ولاجئين ".

و قال السنباطي، أن الرئيس السيسى أعلن عن بشرى سارة خلال المؤتمر حينما أكد أن مصر مستعدة لتكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة، مضيفا: ما اعلنه الرئيس حول انفاق الدولة 400 مليار جنيه للخروج من متاهة الفقر ، مؤكدا أننا امام رئيس يكرس تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية ، و يرفع شعار الانسان اولا ".