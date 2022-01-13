صحة سوهاج..بشرى سارة لمرضى الغسيل الكلوي «سلبي الفيروسات الكبدية»

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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن انتهاء معاناه مرضى الغسيل الكلوي المصابين بفيروس كورونا المستجد سلبي " الفيروسات الكبدية " وذلك بعد تركيب 5 أجهزة غسيل كلوي بمستشفى حميات سوهاج لتقديم خدمات الغسيل الكلوي لهؤلاء المرضى وبذلك ينتهي معاناه نقلهم للمستشفيات الأخرى للغسيل الكلوي والعودة بعد انتهاء الجلسة فيما يعد معاناه لتلك الفئة من المرضى .

كما أضافت وكيل وزارة الصحة انه تم تخصيص 3 أجهزة غسيل لمرضى العزل بالقسم الداخلي و2 جهاز للمرضى داخل العناية المركزة بالمستشفى .

واضاف الدكتور ايمن مكرم، مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج ان مديرية الصحة تسعى جاهدة لتوفير جميع الخدمات للمرضى عامة و مرضى الغسيل الكلوي خاصة بجميع المستشفيات منوها أنه بذلك يصبح إجمالي عدد الماكينات بمستشفي الحميات 34 ماكينة غسيل كلوي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي بالمستشفي وأكثر من 600 ماكينه غسيل كلوي بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة تخدم مئات المرضى، مؤكدا انه لا يوجد اي قوائم انتظار لاي مريض غسيل كلوي بالمحافظة

ومن جانبه أضاف الدكتور إسماعيل عثمان، مدير مستشفى الحميات بسوهاج انه تم بالفعل البدء في تقديم الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي سلبي " الفيروسات الكبدية " المعزولين بالمستشفى في خطوة هامة نحو رفع معاناة هؤلاء المرضى اثناء نقلهم لمستشفيات أخرى وتلقى جلسات الغسيل الكلوي بها والعودة مرة اخرى الى المستشفى .

فيما وجه أهالي المرضى شكرهم البالغ لمديرية الصحة بسوهاج لما تقدمه من خدمات جليلة للمرضى و لسعيها الدائم لرفع المعاناة عنهم والعمل على راحتهم .

الطريق نحو المهنية السياحية بسوهاج

على جانب أخر شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مؤتمر " الطريق نحو المهنية السياحية "،والذي نظمته الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية القوى العاملة، بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بسوهاج

كان ذلك بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من شباب المحافظة، وممثلي شركات السياحة والفنادق السياحية بسوهاج .

وأكد المحافظ علي ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات اكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء سوهاج في مجال السياحة، وترسيخ موقع سوهاج على الخريطة السياحية، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى تركيز الدولة على محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعة، والزراعة، ومختلف القطاعات الأخرى، مؤكدا على أهمية البنية الاساسية المتكاملة في تحقيق السياحة لمردود اقتصادي يسهم في توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي .

ومن جانبه وجه النائب خالد أبو الوفا الشكر للسيد المحافظ على مجهوداته الداعمة للقطاع السياحي، وكافة القطاعات بالمحافظة، معربا عن شكره للقيادة السياسية على الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أهمية القطاع السياحي في تنمية العائد الاقتصادي، وصناعة المستقبل في سوهاج، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار في العنصر البشري .