/672236/مستشفى-الأهلي-أشعة-لـ-صلاح-محسن-وكريم-فؤاد-بعد-لقاء-الجونة

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ‏صلاح محسن، وكريم فؤاد، سيجريان أشعة خلال الساعات المقبلة للتعرف على حجم ‏إصابتهما والاطمئنان على حالتهما بعد إصابتهما اليوم في مباراة الفريق أمام الجونة، التي ‏أقيمت على استاد الأهلي‏we ‎‏ السلام، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة ‏للأندية المحترفة.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو عبلة إن صلاح محسن، لاعب الفريق، تعرض لكدمة شديدة في القدم، بينما اشتكى كريم فؤاد ‏من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، وحالة الثنائي سيتم تقييمها بشكل كامل بعد ‏الأشعة وتحديد فرص مشاركتهما في التدريبات خلال الفترة المقبلة.‏

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.‏

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.