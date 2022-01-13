/672236/مستشفى-الأهلي-أشعة-لـ-صلاح-محسن-وكريم-فؤاد-بعد-لقاء-الجونة
أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن، وكريم فؤاد، سيجريان أشعة خلال الساعات المقبلة للتعرف على حجم إصابتهما والاطمئنان على حالتهما بعد إصابتهما اليوم في مباراة الفريق أمام الجونة، التي أقيمت على استاد الأهليwe السلام، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال أبو عبلة إن صلاح محسن، لاعب الفريق، تعرض لكدمة شديدة في القدم، بينما اشتكى كريم فؤاد من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، وحالة الثنائي سيتم تقييمها بشكل كامل بعد الأشعة وتحديد فرص مشاركتهما في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
نتيجة مباراة الأهلي والجونة
وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.
تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير .
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد .
خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.
خط الهجوم: حسام حسن
على دكة البدلاء:
أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.
يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".
مباريات الأهلي في كأس الرابطة:
الجولة الأولى: الأهلي × الجونة الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
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