/672237/إيرادات-فيلم-Dune-تقترب-من-400-مليون-دولار-بعد-4-شهور-من-عرضه

وصلت إيرادات الفيلم الأكشن والخيال العلمي الجديد "Dune" في شباك التذاكر العالمية إلى 397 مليون دولار، منذ طرحه في السينمات رسميًا، يوم 22 سبتمبر من العام الماضي.

دوت الخليج

فيلم بين Dune النقاد والمشاهدين

ووصلت إيرادات فيلم " Dune"، في دور العرض العالمية نحو 107 مليون دولار بحسب موقع "البوكس أوفيس".

ونال فيلم Dune، منذ طرحه على إشادات نقدية عبر مواقع الفن العالمية، حيث حصل على تقيم الذي وصل إلى 83% من قبل 451 ناقد عالمي، و90% من قبل 5000 مشاهد، وذلك من خلال موقع "Rotten Tomatoes" بعد طرح العمل فى مختلف دور العرض في بداية شهر سبتمبر الماضي.

يجد ابن من عائلة نبيلة نفسه مطالبًا بالانتقام لوفاة والده من جانب، وحماية كوكبه من قوى الشر التي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكملها من جانب آخر.

فيلم Dune

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية، لشاب فى مطلع شبابه، ومن عائلة نبيلة مطالبًا بالانتقام لوفاة والده، وحماية الكوكب من قوى تسعى للسيطرة على المجرة، ويسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

فيلم Dune، من إخراج تاليف الكاتب إريك روث، وإخراج دينيس فيلنوف، وبطولة الفنانين ثيموثى شالاميت، زندايا، وريبيكا فيرجسنون، أوسكار إيزاك، جوش برولين.

زندايا تخطف الانزار

ويذكر إن النجمة الامريكية شاركت فى فيلم Spider-Man: No Way Home، والتى نال إعجاب عدد كبير من النجوم، كما أنه أحتل الصداره كأعلى فيلم من ناحية الإيرادات لعام 2021.

وتحكى قصة الفيلم عن بعد اتهام بيتر باركر بقتل ماستريو ونشر الفوضى في المدينة، يلجأ الأخير إلى دكتور سترينج في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، وخلال ذلك يجد باركر نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم آخرى، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف الكاتب كريس ماكينا، وبطولة الفنانين توم هولاند، زندايا، بنديكت كومبرباتش، جايكوب باتالون، جون فافرو، جيمي فوكس.