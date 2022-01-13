حوار للرئيس السيسى مع « شاب بحزب مستقبل وطن»:«من حقك تنتقندى بموضوعية يا حمزة..ودورى إنى أرد»«فيديو وصور»

/672238/حوار-للرئيس-السيسى-مع--شاب-بحزب-مستقبل-وطنمن-حقك-تنتقندى-بموضوعية-يا-حمزةودورى-إنى-أردفيديو-وصور

شارك حمزة أحمد، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ممثلى وسائل الإعلام المحلى والأجنبى فى اليوم الأخير من منتدى شباب العالم 2022، حيث كان لقاءًا مفتوحًا بين الرئيس السيسى وممثلى وسائل الإعلام وتم التطرق لعديد من الموضوعات والقضايا المحورية .

دوت الخليج

اللقاء شهد مشاركة عدد من الشباب المشاركين بالمنتدى بجانب ممثلى وسائل الإعلام، حيث جاءت مشاركة حمزة أحمد، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، بعد التعريف بنفسه وتأكيده على أنه أحد خريجى كلية الإعلام، وأنه يستغل هذه الفرصة التى تجمع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبى فى مصر بهذه القاعة، ويطرح عليهم السؤال الخاص بتحركاتهم المستمرة بنشر تقارير ضد الدولة المصرية ومنها ما هو مشبوه وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

حوار للرئيس السيسى مع « شاب بحزب مستقبل وطن»:«من حقك تنتقدى بموضوعية يا حمزة..ودورى إنى أرد»«فيديو وصور»

سؤال حمزة أحمد أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، تضمن الحديث عن عدم رؤية وسائل الإعلام الأجنبى لتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهود التنمية والبناء والتواجد وسط العشوائيات التى تم تطويرها والمحافظات التى يزورها من أجل التنمية مثل محافظة أسوان وأيضا عزبة الهجانة، مشيرا إلى أنه كشاب مصر لديه 24عام ومنذ سبعة سنوان كان لديه نحو 16عاما، وبالتالى عاصر فترة هدم الدولة المصرية والنيل منها، وفترة البناء والتنمية خلال الفترة الأخيرة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده من أجل الدولة المصرية.

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسى على سؤال حمزة أحمد أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، بالتأكيد على أن الحرية الكاملة لكل من يتناول أى من شئون مصر، ونحن لا نستطيع أن نتدخل فى شئونهم أو نقول لهم«إعملوا إيه أو متعملوش إيه»و«الجميع أحرار»ولكن نحن أيضا «حُرين» فى «أننا نبنى بلدنا لحد ما هما يتكلموا عن بنائنا لدولتنا..هنشتغل لحد ما يتكلموا عن شغلنا ».

حوار للرئيس السيسى مع « شاب بحزب مستقبل وطن»:«من حقك تنتقدى بموضوعية يا حمزة..ودورى إنى أرد»«فيديو وصور»

وواصل حديثه فى رده على سؤال حمزة أحمد أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، بتأكيده على أنه لا يمانع فى أن يكون من جانبهم أيضا «قوة دفع» لما يحدث من بناء وتنمية وتطوير وهذا أمر مرحب بهم، مؤكدا على أنه لانمانع من الانتقاد بموضوعية قائلا:"وأنت ياحمزة ليك الحق فى الانتقاد بموضوعية أيضا ودورى أن أرد عليك وعدم الرد من جانبى يكون خطأ منى..ولكن الانتقاد بموضوعية مرحب به من الجميع».

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم وجاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تمتد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ، حيث حرص الرئيس السيسي على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.

حوار للرئيس السيسى مع « شاب بحزب مستقبل وطن»:«من حقك تنتقدى بموضوعية يا حمزة..ودورى إنى أرد»«فيديو وصور»

وأكد الرئيس على أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية هامة لفتح الحوار والنقاش الهادف حول القضايا العالمية بين الشباب من مختلف الدول والثقافات، معربًا عن سعادته بعودة المنتدى في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا التي مثلت تحديًا كبيرًا أمام العالم أجمع وخلال اللقاء، تطرق الرئيس إلى عديد من القضايا المحورية ردًا على أسئلة الحضور من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية والشباب المشاركين، حيث شمل الحوار فتح الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27”، والأمن المائي، وحقوق الإنسان، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان. وبالإضافة لذلك، ركز اللقاء على عدة قضايا تخص السياحة، وتمكين الشباب والتعليم، والوعي، والإعلام والدراما، وتجديد الخطاب الديني.