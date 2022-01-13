في منتدي شباب العالم.. أروما تجذب الحاضرين لتقنية الهولوجرام..«صور ومشاهد خرافية»

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استطاعت شركة أرومات المصرية، أن تجذب انتباه الحاضرين خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي كان أبرزهم حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائم برعاية الافتتاح.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تقنية الهولوجرام الذي أبهرت العالم في منتدى شباب العالم

وقامت شركة أروما بنقل مشاهد مصور ومعروضة بتنقية الهولوجرام ثلاثي الأبعاد، وذلك في العرض الفني لافتتاح المنتدى، واستطاعت تلك التقنية أن تثير إعجاب عدد كبير من الحضور وتجذب انتبهاهم، لتكون بذلك حققت الشركة نجاحا ساحقا بزيادة شهرتها في كل أنحاء العالم.

تفاصيل عرض الهولوجرام في منتدى شباب العالم

وتضمن عرض الهلولوجرام، تفاصيل دقيقة وواضحة لثلاثة ممثلين يجسدون شخصيات مهمة في العالم وهم «ابن راشد، والأم تريزا، وآينشتاين»، وقامو بدمجهم بعناصر ديكور صممت بتقنيات الكومبيوتر، كما تم عرض مشاهد متحركة لكوكب الأرض ومكوك فضائي وبعد الحوادث الكونية من حروب وحرائق وانفجارات نووية وغيرها التي رأها الحاضرين كأنها مشاهد واقعية تحدث أمامهم.

كواليس التحضير للهولوجرام من قبل شركة أروما

الجدير بالذكر، أنه استغرق الإعداد للهولوجرام الذي تم عرضه في النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم أكثر من شهر، من قبل 200 شخص من الخبراء والفنانين العالمين بشركة اروما، واحتوى المنتدي على مجموعة عناصر بصرية ثلاثية الأبعاد والتصميمات والفيديوهات المتحركة كلها مصممة في مصر من قبل تلك الشركة.

معلومات حول شركة أروما

أروما هي ستوديو لخدمات الجرافيكس وما بعد الإنتاج تأسست في 2001 على يد المنتج المصري تامر مرتضى، وتنوعت مجالات عمل أروما بين الأفلام، المسلسلات، الإعلانات، الفيديوهات الغنائية والبرامج، إضافة لتصميم الهويات البصرية والسمعية للقنوات التليفزيونية، ونالت عنها أكثر من 15 جائزة دولية. ومع تطور أعمالها في أنحاء العالم العربي، افتتحت الشركة فروعاً لها في دبي وأبو ظبي والرياض، وحالياً تضم الشركة أكثر من 300 موظفاً من بينهم أكثر من 200 فنان في جوانب عملها المتنوعة.

أما عن تقنية الهولوجرام، فهي عبارة عن تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة، يسجل خلالها الضوء ليعطي شكل مجسم ثلاثي الأبعاد يطفو في الفراغ باستخدام أشعة الليزر.