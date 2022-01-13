/672241/سيد-عبد-الحفيظ-محمد-هاني-نجح-في-قيادة-شباب-الأهلي-أمام-الجونة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن مباراة الجونة اليوم كانت فرصة جيدة لظهور بعض الناشئين واللاعبين الغائبين منذ فترة عن المشاركة، وجميعهم أدوا الدور المطلوب منهم في اللقاء، خصوصًا أن المباراة كانت صعبة وأمام منافس جيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عبد الحفيظ: "تحدثنا كجهاز فني مع اللاعبين قبل المباراة حول أهمية استغلال الفرصة وإظهار الثقة بأنفسهم خلال اللقاء والتمسك بالفرصة، خصوصًا أنهم شاركوا في ظروف صعبة في ظل هذه الضغوطات والغيابات التي يعاني منها الفريق".

وأشار إلى أن كافة العناصر التي شاركت في لقاء الجونة أدت بشكل جيد، وأثبتت قدرتها على تعويض الغيابات التي عانى منها الفريق بسبب كورونا وبعض الإصابات التي لحقت باللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير الكرة أن الفترة المقبلة تشهد عودة عدد من اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى أن قرار مشاركة أي منهم في مباراة الإسماعيلي بكأس الرابطة يعود إلى المدير الفني بيتسو موسيماني.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "كل التقدير لمحمد هاني للدور الذي قدمه في لقاء اليوم والأداء المميز والخبرات التي لعب بها أمام الجونة وسط مجموعة الشباب الموجودة في الملعب".

تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.