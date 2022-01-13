/672242/مطالبة-دول-المصب-بالتأقلم-إثيوبيا-تعلن-بدء-التجهيز-للملء-الثالث-لسد-النهضة

في خطوة استفزازية جديدة لأزمة سد النهضة المثارة بين أديس أبابا ودول المصب ، أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الخميس، مخططها لإزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيداً للملء الثالث لبحيرة سد النهضة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية المهندسة عائشة محمد، وحاكم إقليم بني شنقول جومز الشاذلي حسن، ومسؤولين من الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مدينة أصوصا عاصمة إقليم بني شنقول جومز الذي يقع فيه سد النهضة.

ازالة الغابات بمحيط بحيرة السد

وأصدرت حكومة إقليم بني شنقول جومز بياناً جاء فيه أن الاجتماع شدد على الإسراع في إزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيداً للملء الثالث لبحيرة سد النهضة. وأضاف أن الاستعدادات جارية لاستكمال ما تتطلبه المرحلة الثالثة من إزالة الغابات لعملية الملء الثالثة لسد النهضة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إزالة الغابات في غضون 60 يوماً من بدء العمل. ونقل البيان عن حاكم الإقليم الشاذلي حسن تأكيده على توفير الدعم والتأمين اللازم لاكتمال العمل، قائلاً إن القوات الأمنية ستقوم بتأمين المنطقة لتسريع العمل قبل بداية موسم الأمطار. وكانت السلطات الإثيوبية قامت بإزالة غابات بمساحة 4854 هكتارا من الأراضي قبيل عملية الملء الثاني للسد في يوليو الماضي. كما أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريبا إنتاج الطاقة من سد النهضة الذي لا يزال محل خلاف مع دولتي المصب مصر والسودان.

على دول المصب التأقلم للملء الثالث

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير، دينا مفتي، إن "إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بشأن القضايا العالقة، مؤكدا أن المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مربح للجميع، ودعا مفتي دول المصب إلى "التأقلم مع ما وصل إليه سد النهضة، حيث أصبح اكتماله أمراً واقعاً".