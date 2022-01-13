/672245/السيناريست-عمرو-سمير-عاطف-عن-تفحم-4-أطفال-بسبب-ماس-كهربائي-ربنا-كان-فين

أثار السيناريست عمرو سمير عاطف جدلًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن طرح عدة تساؤلات وتفسيرات حول غياب رحمة الله في حادث وفاة أربعة أطفال بسبب ماس كهربائي، محاولًا استخراج الحكمة من الأمر.

دوت الخليج يرصد تعليق السيناريست عمرو سمير عاطف على واقعة تفحم 4 أطفال من النار بسبب مآس كهربائي.

تعليق عمرو سمير عاطف على واقعة تفحم 4 أطفال من النار بسبب مآس كهربائي

كتب عاطف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ساردًا قصة وفاتهم: "من شويه قريت خبر مروع عن أم مطلقة سابت أطفالها الأربعة في البيت ونزلت تشتغل.. أعمارهم ٨ و٦ و٤ وطفل رضيع، رجعت لاقتهم الأربعة ميتين ومش أي موتة ده حصل ماس كهربائي والشقة اتحرقت والأربعة ماتوا محروقين.. تفاصيل الخبر بشعة بتقول ان الاطفال الابرياء المساكين جريوا من النار واستخبوا في اوضة وحطوا اخوهم الرضيع تحت السرير واما النار وصلتلهم صرخوا وعلي ما الجيران سمعوهم ودخلوا البيت، لاقوهم متفحمين والرضيع النار ماسكة فيه ومالحقوش ينقذوه".

عمرو عاطف يستنكر تغيب رحمة الله في حادث وفاة الأطفال

وتابع مندهشًا من تغيب الله في اللطف بهؤلاء الأطفال قائلًا: "لاقيتني بأقول طيب امهم المسكينة اضطرت تسيبهم لوحدهم وتنزل تسعي علي رزقهم ربنا كان فين.. ولاقيتني رافض تماما اني اقبل اي تفسير من نوع ده ابتلاء، وان شاء الله هما في الجنة وامهم ها تاخد ثواب الصابرين.. وحسيت ان كل ده كلام مالوش اي معني مجرد تخدير ومبررات بنحاول نفسر بيها كارثة قاسية لدرجة بشعة وغير مفهومة، الاطفال دول تقطعت بيهم الاسباب والام الغلبانه كانت بتسعي علي رزقهم والدنيا قاسية عليهم وعليها كل ده مش كفاية كابتلاء.. لازم ترجع تلاقيهم اتفحموا وهما بيصرخوا وبيتألموا من الحريق ارحم الراحمين ما رحمهومش ورحمها ليه".

عمرو سمير عاطف يدرك سبب تغيب رحمة الله

وأضاف موضحًا سبب تغيب الله: "بعد شوية ادركت ان ربنا كان معاهم كل لحظة من كل يوم لسنين ودلوقتي حالا وامبارح وبكرة ربنا مع اطفال ومستضعفين تانيين عددهم يتجاوز الملايين.. بس احنا مش عارفين عنهم حاجة والستر والحفظ والتدخل الالهي لما بيحصلوا ما بيعملوش اخبار ولا مانشيتات ولو عملوا بيمر علينا الخبر مرور الكرام وبنتعامل معاه علي انه عادي وطبيعي او حتي معجزة بس مفهومة.. وبننساها بعد شوية، والحوادث اللي من النوع ده بتبقي استثناءات نادرة جدا بس بتعلم وبترعب اكتر من مليون ستر".

عمرو سمير عاطف يطالب متابعيه بالأخذ بالأسباب

واستطرد: "ربنا خلق الدنيا وخلق ليها قوانين احنا محتاجين نفهمها ونعمل حسابها.. منها مثلا ان ما ينفعش اطفال ابرياء زي دول يتسابوا لوحدهم لاي سبب ولاي وقت، وعشان الناس تفهم لازم كارثة زي دي تحصل لازم نعرف ان ده ممكن يحصل ونخلي بالنا اربع اطفال ابرياء ماتوا.. بس يمكن ده هينقذ الاف تانيين لما نفهم قوانين الدنيا".

واختتم حديثه قائلًا: "طب ليه دول بالذات وليه الام دي وليه بالطريقة دي.. دي تفاصيل لا يعلهما الا الله وما نقدرش حتي اننا نفترض او نتصور هي ممكن تكون ايه.. يارب صبر امهم وارحمها واحمي ولادنا وادينا القدرة اننا نحميهم، يارب قصاد كل طفل من الاربعة دول احمي وانقذ ملايين".

جمهور عمرو سمير عاطف يطلق تفسيرات حول سبب تغيب لطف ورحمة الله

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من متابعيه مبديين رأيهم وتفسيرهم للواقعة، فمنهم من علق قائلًا: "هو بس التفكير في ليه ربنا سابهم يموتوا متفحمين و الوصول لنتيجة انهم عبرة لمن يعتبر مش مفيد لحد بيتساءل السؤال ده بجدية".

وكتب الآخر: "التفسير المنطقى بالنسبه فى ان الإله لا يتدخل فى الاحداث على الارض بالمنع او الموافقه، ولكن ربما فقط هو عنده علم مسبق بها ويحاسب على الافعال فى الاخره.. وهذا يتفق مع منطقية الحسابى".