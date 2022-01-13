السيسي: أضفنا 300 ألف فدان صالحة خلال عام.. «زرعناها قمح»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر هذا العام أضافت نحو 300 ألف فدان صالحة للزراعة: «انضافوا بالفعل واتزرعوا السنة دي قمح، وإن شاء الله خلال السنتين اللي جايين هنضيف 2 مليون فدان ونصف آخرين، فيه فرص عمل في هذا الاتجاه، طب الاتجاه ده ممكن يبقى فيه قيمة مضافة أكتر؟، طبعا، لو مخلتهوش بس منتجات زراعية عادية، ممكن نعمل فيه تصنيع زراعي للمنتجات اللي بتطلع عشان يبقى فيها فرص عمل، وفي نفس الوقت فيها قيمة مضافة للناس».

وأضاف السيسي، خلال حواره مع مراسلي الصحف الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 10 لـ13 يناير الجاري: «احنا كدولة بنتكلم في برنامج تشغيل، لما قولت إننا نفضل نشتغل كلنا حتى نحقق الحد الأدني ونوفر فرص العمل لكل من عاوز يشتغل على الأرض المصرية عشان ميضعش».

وتابع رئيس الجمهورية: «بنتكلم في 8 و9 ملايين شغالين في الدولة المصرية بعيدا عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص اللي هو الشركات، وبعيدًا عن التشغيل اللي يتم في كل حتة فيكي يا مصر، فعلًا الأرقام اللي بياخدها مش كتير والدخل بتاعه مش كبير، بس الشخص ميبقاش محتاج بس يبقى فيه فرصة».