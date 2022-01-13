علاء قريطم: منتدي شرم الشيخ حقق نجاحاً غير مسبوق والشباب المصري لم يعد مهمش 

/672243/علاء-قريطم-منتدي-شرم-الشيخ-حقق-نجاحا-غير-مسبوق-والشباب-المصري-لم-يعد-مهمش

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة حقق نجاحاً غير مسبوق، في ظل التحديات التي يشهدها العالم أجمع علي كافة الأصعدة السياسية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الي أن الشباب اصبحوا غير مهمشين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولي بهم اهتماما من أجل تمكينهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة المصرية الحديثة.

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وثمن قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، التوصيات التي خرجت من منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة والتي جاءت ابرزها علي النحو التالي: لدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، واخيرا طلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أبرز مكاسب منتدي شباب العالم، هي رؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولى فى مواجهة الاثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، موضحاً أن المنتدى ساهم في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، وأرسل رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، ويعد يضا فرصة كبيرة لتعزيز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة أنه أكد بالدليل القاطع أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، موجهاً التحية والتقدير والشكر لجميع القائمين على ادارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة وما حققوه من نجاحات شهد لها العالم الدولي.

واختتم قريطم، بالاشادة لحديث الرئيس السيسي للصحفيين الأجانب فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتاكيده علي انها مكفولة للجميع في مصر، مؤكدا أن ماقاله الرئيس السيسي فيما يخص الاشقاء في السودان بمثابة التاكيد علي أن مصر دائما داعمة لاستقرار الدول وأن أمنها جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر..