/672249/النائب-حسن-عمار-يطالب-وزير-الإسكان-بمشروع-جديد-لشباب-بورسعيد

أعلن النائب حسن طارق عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عن تقدمه بطلب للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن إدراج محافظة بورسعيد ضمن المحافظات التي يخصص لها مشروعات إسكان إجتماعي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

والتقي حسن عمار بـ وزير الإسكان، وأكد له أن محافظة بورسعيد لم تدرج ضمن المحافظات التي تم تخصيص مشروعات إسكان لها منذ عام 2016، مؤكدًا أن هناك شباب مستحقين للإسكان يستوجب طرح مشروعات لهم أسوة بباقي أبناء المحافظات الأخري.

وأكد حسن عمار، أن الطلب الذي تقدم به يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تأتي دائمًا في صالح الشباب، مؤكدًا أن الرئيس تحدث في منتدي شباب العالم عن العمل من أجل القضاء علي الفقر، مشيرًا إلي أن توفير المسكن للشباب يعد من أهم خطوات القضاء علي الفقر.

النائب حسن عمار يطالب وزير الإسكان بمشروع جديد لشباب بورسعيد

وأشار نائب بورسعيد، أن هناك شباب من محافظة بورسعيد يتكبدون فوق طاقتهم من الإيجارات الشهرية للوحدات، ويتعرض الكثير منهم للمشكلات بسبب الإقامة في منزل العائلة، مطالبًا بمشروع عاجل ينقذ الشباب، ويضمن لهم حياة مستقرة.

وفي ذات السياق، شدد حسن عمار علي إستمرار متابعته لملف تسليم وحدات الإسكان الإجتماعي لمشروعي الـ 3000 و الـ 9000 والإسكان التعاوني، مؤكدًا أن هناك إرادة حقيقية لسرعة تسليم الوحدات للشباب، مشيدًا بالتعاون الكبير من الجهات المعنية في حل المشكلات التي تواجه شباب بورسعيد، موضحًا أن الكتلة البرلمانية تلتقي بشكل دوري مع الشباب وتعمل علي حل مشاكلهم.