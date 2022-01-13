/672250/الإسماعيلي-يضرب-سموحة-بهدف-في-كاس-الرابطة-المصرية

حقق نادي الإسماعيلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الجولة الاولى من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الإسماعيلي مباراة قوية وأستطاع لاعبوه أن يحسموا اللقاء لصالحهم، بينما لم يقدم سموحة المردود الجيد خلال المباراة.

وسجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 5، من تسديدة قوية جائت على يمين الهاني سليمان جارس سموحة الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

وبتلك النتيجة يحصد الإسماعيلي أول 3 نقاط لهم بالمجموعة الثانية التي يأتي الأهلي على رأسها، بينما جاء الزمالك وبيراميدز على رأس المجموعة الأولى والثالثة، وفقاً لترتيب جدول الدوري المصري الموسم الماضي.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: محمد عبد السميع – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد مخلوف.

الهجوم: سايكو كونتيه – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.

تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد رمضان بيكهام – رجب نبيل – - بهاء مجدي.

خط الوسط:– أحمد حمص – محمد عبد العاطي.

خط وسط الهجوم: عبد الكبير الوادي - محمد كناريا – صديق أوجولا.

خط الهجوم: فهد جمعة.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز ، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

واستطلع مجلس الإدارة رأى اللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، حيث وافقوا على الاستفادة من عائد انتقاله فى إنعاش خزينة النادي لضم صفقات جديدة ورغبته فى خوض تجربة آخرى خارج قلعة الدراويش.