بإشادة دول العالم..النائب ياسر الهضيبي: مصر اتخذت خطوات كبيرة في إعادة إعمار مناطق الصراع

/672256/بإشادة-دول-العالمالنائب-ياسر-الهضيبي-مصر-اتخذت-خطوات-كبيرة-في-إعادة-إعمار-مناطق-الصراع

أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة يشيد بها دول العالم في مسألة إعادة إعمار مناطق الصراعات، خاصة في ملف إعادة الإعمار في عدد من الدول الإقليمية وعلى سبيل المثال ما قدمته مصر لغزة عقب العدوان الإسرائيلي عليها خلال عام 2021 وهو الأمر الذي دفع مصر بتحمل فاتورة إعادة إعمار غزة في ظل غياب الدعائم الاقتصادية غزة من أجل دعم إعادة الإعمار في ظل تخاذل دولي في دعم قطاع غزة ودعم الاستقرار به بالاضافة إلى ذلك تلعب مصر دور مهم في اعادة اعمار العراق وكذلك ليبيا.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأضاف "الهضيبي"، أن مصر لها دور مهم في ملف إعادة الإعمار في المنطقة نظراً لامتلاكه العديد من الإمكانيات التي تتيح له لعب هذا الدور، ودعم عمليات اعادة العمار خاصة في ظل امتلاكها قوى عامله وشركات مدربة وجاهزة لدعم ملف إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية قليلة لدعم عمليات إعادة الإعمار فظل لعب بعض القوي دور تخريبي أو محاولة دعم فصائل معينة أو الاستفادة بخلق تبعية له من خلال ملف إعادة الإعمار أو تقديم مساعدات للدول الصراعات والتدخل في شؤونه الداخلية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الدولي الإنساني واضح فيما يخص إعادة إعمار مناطق الصراعات، فهو يحدد حالات محددة، ليس إلزاميا تقوم به الأمم المتحدة أو ووكالات الإغاثة، وهذا ما سيحدث قريبا في سوريا والعراق وغزة خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الهضيبي"، إلى أن عملية إعادة الإعمار تتطلب مجموعة من الدعائم والركائز لكي يجني ثمارها وغياب أحد تلك العوامل قد يعرقل إعادة الإعمار، حيث تتركز تلك الدعائم في ضرورة توفر الموارد الاقتصادية اللازمة لإعادة الإعمار، كما يجب تحديد الطريقة التى انتهت أو تنتهي بها الصراعات والأزمات، في أن وجود عملية سياسية داخليا أو إقليميا يساهم بشكل أو بأخر في دعم عملية اعادة الاعمار، في حين يلعب الترابط الاجتماعى الموجود قبل الازمة دور في نجاح عملية إعادة الإعمار.