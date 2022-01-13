/672257/طارق-الخولي-منتدى-الشباب-أصبح-منصة-حوار-مجتمعي-شامل-لمناقشة-معاناة-وتحديات-العالم

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن منتدي شباب العالم لم يعد مجرد مؤتمر لبحث ومعالجة قضايا الشباب حول العالم فحسب، وإنما باتت منصة حوار مجتمعي شامل حول معاناة وتحديات عالم بأكمله وفى القلب منه أقوى عناصره الشباب.

دوت الخليج

وأشاد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي.

منتدي شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة حرمه إلى مقر حفل ختام منتدى شباب العام فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، الذي عقد على مدار 4 أيام بمشاركة وفود من 196دولة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.