/672223/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يزور-جناح-معرض-مصر-سيناء-ضمن-فعاليات-منتدى-شباب-العالم-صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جناح "معرض مصر سيناء" للحرف اليدوية، والذي يُعقد ضمن فعاليات النسخة الرابعةمن المنتدى، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية لضمان استفادة ومشاركة أهالي سيناء في العملية التنموية، وخلال الزيارة تحاور الرئيس مع أهالي وشيوخ القبائل وأسرشهداءسيناء المشاركين بالمعرض، حول متطلبات ومشروعات التنميةالتي تحدث في سيناء.

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وتعتبر "شركة مصر سيناء" إحدىالشركات التي تأسست بجهود أهالي سيناء، والتي تعمل في إنتاج المشغولات اليدويةوزيت الزيتون والبذور،ومختلف المنتجات السيناوية، وخلال الجولة، أجرى الرئيس حوارًا مع عصام العرجاني، طيار مدني وأحد أبناء سيناء، حيث شرح للسيد الرئيس جهودشركة "مصر سيناء" التيراعتالتوازنبينالجانبالتنمويالانسانيوالاقتصادي للمشروع، ومنها إقامة مجمع مصانع "الجفجافة" ليوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سيناء.

كما تحاور الرئيس مع مجموعة من المشاركات بالمعرض، حيث استعرضن دورالمرأةالسيناوية ومشاركتها الفاعلة في التنمية، فيما وجهت نورجاسر، إحدى بنات سيناء وخريجةجامعةالعريش ومنسق عام شركةمصرسيناء،الشكر للسيد الرئيس على الاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، كما أشادت بدور المرأةالسيناوية وقدرتها على الإبداعفي المشغولات التراثية اليدوية لتتحول إلى مصدررزقلها، يمكن تطويره على حسب احتياجاتالسوق.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.