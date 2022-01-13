عاجل.. الرئيس السيسى يصل إلى مقر مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب دفعات الفريق محمد العصار والعقيد شهيد أحمد منسى. ويشهد اليوم الخميس ختام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

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