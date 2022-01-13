جدة - نرمين السيد - تابعت الأجهزة التنفيذية بحى شمال برئاسة أشرف بكر رئيس الحى، أعمال الشركات المنفذة فى تركيب الكتل والكمر الخرسانى على الأعمدة بمسار مترو الأنفاق بشارع البوهى وتقاطع شارع البصراوى، لضمان انتهاء الأعمال بدون أى معوقات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيب الكمر الخرسانى بأعمدة محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع البوهى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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