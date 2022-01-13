عروض استعراضية بالمظلات فى ختام منتدى شباب العالم بحضور السيسى «فيديو وصور»

جدة - نرمين السيد - واستمتع الحضور الذين كان يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، بالعروض المميزة التى قدمت فى الجو.

وأثارت الألعاب الاستعراضية الجوية حماس شباب العالم، الذى تفاعلوا مع العروض بقوة.

وانطلق منذ قليل، حفل ختام فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.