الكاميرون ضد إثيوبيا.. فينسنت أبو بكر يسجل ثنائية لأصحاب الأرض فى 3 دقائق

سجل فينسنت أبوبكر نجم منتخب الكاميرون هدفين متتاليين في الدقيقتين 53، و55 على التوالي خلال مواجهة إثيوبيا المقامة حالياً على ملعب "باول بيا ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا رقم 33 والتى تستضيفها الكاميرون حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي: "أونانا، كولينز، تولو، نجديو، كاستيو، نجاماليو، فاى، أنجيسا، موتينج، فينسينت أبو بكر، توكو إكامبي".

بينما يأتي تشكيل أثيوبيا كالتالي: "شانكو، حميد، تامين، ديبي، يوسف، محمد، يوهنس، داجناتشو، جبريمائيل، ناصر، حوتيسا".

افتتح منتخب إثيوبيا أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء عن طريق اللاعب داوا هوتيسا بينما أدرك التعادل منتخب الكاميرون عن طريق كارل توكو ايكامبي في الدقيقة الثامنة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم عالمياً سجل كل من الكاميرون وإثيوبيا في الدقائق العشر الأولى من المباراة في كأس الأمم الأفريقية 2021 اليوم، وهو نفس عدد الأهداف التي تم تسجيلها في هذه الفترة في المباريات الـ 12 السابقة الأخرى في البطولة حتى الآن.

ويسعى منتخب "الأسود غير المروضة" لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة والإقتراب من التأهل لدور الستة عشر في مشواره للبحث عن التتويج باللقب السادس في تاريخه بأمم أفريقيا.

وافتتح منتخب الكاميرون مشواره فى "كان 2021" بإنتصار ثمين على نظيره منتخب بوركينا فاسو، حيث حول تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1، على ملعب "باول بيا ستاديوم"، فى المباراة الافتتاحية من البطولة.

في المقابل، سقط منتخب اثيوبيا أمام نظيره كاب فيردى بهدف نظيف، في المباراة الثانية فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويتسلح منتخب الكاميرون بالعديد من النجوم في مواجهة الليلة وعلى رأسهم فينسيت أبو بكر مهاجم النصر السعودى الذى سجل هدفى الفوز في المباراة الافتتاحية عن طريق ركلتى جزاء وحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ويسجل المنتخب الكاميرونى ظهوره العشرين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وهي حصيلة لم تتفوق عليها سوى منتخب مصر (25) مرة، وكوت ديفوار (24) وغانا (23).

وفى المواجهة الثانية بالمجموعة، يلتقى منتخب كاب فيردى مع نظيره بوركينا فاسو في المباراة المحدد لها التاسعة مساء اليوم، الخميس، على ستاد "باول بيا ستاديوم".