منتخب الكاميرون أول المتأهلين لدور الـ16 في أمم أفريقيا برباعية ضد إثيوبيا

ضمن منتخب الكاميرون التأهل الى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما اكتسح نظيره إثيوبيا بنتيجة 4 - 1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا رقم 33 والتى تستضيفها الكاميرون حتى يوم 6 فبراير المقبل.

افتتح منتخب إثيوبيا أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء عن طريق اللاعب داوا هوتيسا.

بينما سجل منتخب الكاميرون أهدافه عن طريق كارل توكو ايكامبي وفينسنت أبوبكر (هدفين لكل منهما) في الدقائق 8، 53، 55، و67 على التوالي.

بهذه النتيجة تصدر منتخب الكاميرون جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في المباراتين بالعلامة الكاملة بعدما استطاع تحقيق الانتصار على حساب بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية.

بينما تذيل منتخب إثيوبيا ترتيب المجموعة الأول برصيد صفر من النقاط وبات موقفه في بلوغ الدور التالي كأفضل ثوالث صعب للغاية بعد تلقي مرماه اليوم 4 أهداف.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم عالمياً سجل كل من الكاميرون وإثيوبيا في الدقائق العشر الأولى من المباراة في كأس الأمم الأفريقية 2021 اليوم، وهو نفس عدد الأهداف التي تم تسجيلها في هذه الفترة في المباريات الـ 12 السابقة الأخرى في البطولة حتى الآن.

وعلى عكس مجريات الشوط الأول الذي تفوق فيه منتخب إثيوبيا عاد أصحاب الأرض بأداء راقي في النصف الثاني من اللقاء وسجلوا ثلاثية نارية أعادوا فيها الاتزان لأصحاب الأرض الباحثين عن اللقب.

وافتتح منتخب الكاميرون مشواره فى "كان 2021" بإنتصار ثمين على نظيره منتخب بوركينا فاسو، حيث حول تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1، على ملعب "باول بيا ستاديوم"، فى المباراة الافتتاحية من البطولة.

في المقابل، سقط منتخب اثيوبيا أمام نظيره كاب فيردى بهدف نظيف، في المباراة الثانية فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

الكاميرون ضد إثيوبيا

الكاميرون ضد إثيوبيا

الكاميرون ضد إثيوبيا

الكاميرون ضد إثيوبيا

الكاميرون ضد إثيوبيا

الكاميرون ضد إثيوبيا