سلبية مسحة جميع أفراد بعثة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون ( السادسة في القاهرة ) على ملعب سيناج المخصص للتدريبات بمدينة جاروا الكاميرونية استعدادا للقاء غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الامم الافريقية .

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد أجرت اليوم المسحة الطبية للمباراة المقبلة بمعرفة اللجنة المنظمة للبطولة، فيما جاءت نتائجها سلبية بحمد الله لجميع أعضاء البعثة.

و من جانب أخر أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر واللاعبون صفحة مباراة نيجيريا الأولى فى بطولة أمم افريقيا 2021، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وعقد محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى لاعبو منتخب مصر، أكثر من جلسة مع باقى اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم افريقيا، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان.

وتعاهد اللاعبون على ضرورة الفوز أمام غينيا بيساو والسودان للتأهل للدور الثانى، على أن يتم طى صفحة نيجيريا نهائيا، كما طالب محمد صلاح وحجازى اللاعبين بالتحدث مع بعضهم بعيدا عن خطط كيروش المدير الفنى لخلق الانسجام بينهم داخل الملعب.