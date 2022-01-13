بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا غلطان"

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دوت الخليج

طرح أغنية بهاء سلطان الجديدة

كما أعلن عزيز الشافعى عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، عن صدور أغنية بهاء سلطان الجديدة قائلاً:" أنا غلطان.. أكتر أغنيه كنت مستنيها تنزل مع بهاء سلطان، و يارب تعجبكم زي مابحبها".

أغنية انا غلطان

وتًعد أغنية انا غلطان خامس أغانى البوم سيجارة، والاغنية من كلمات والحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقي طارق حسيب، إنتاج فري ميوزيك، وتقول كلمات الاغنية:

وأنا غلطان عشان حبيت وبينت إهتمامي بيك.. عشان كدة يعني بقيت ما أنفعشِ.. ومن نظرك نزلت مابقيتش لايق ليك.. وكان مفروض ما أحبكشِ.. ولو حبيت ما أبينشِ.. ودلوقتي خلاص همشي أنا وقلبي اللي دايب فيك.. وليه طيب عشان طيب.. عشان يعني اللي في قلبي على لساني.. بتكسرني وتخسرني.

نصر محروس وبهاء سلطان فى عمل جديد

وفى وقت سابق، تحدث المنتج نصر محروس خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان بهاء سلطان والسبب في نشوب أزمة قوية بينهما.

وقال نصر محروس خلال اللقاء، بأن الألبوم من 7 أو 8 سنوات، لكنه توقف بسبب مشاكل حدثت بينه وبين بهاء سلطان.

وعن تفاصيل طرحه خلال هذا العام، قال: المزيكا مقدمتش في ألبوم سيجارة بقاله 7 و8 سنين، لأني بشتغل على مزيكا أعلى مستوى وديمًا الأغاني عندي متجددة. وأضاف: “بهاء سلطان هيغني 4 أغاني من الألبوم في الحلقة من تأليفي وألحان محمد يحيى وعزيز الشافعي، ومعلش بقى لو الناس بتقول عليا ديكتاتوري أو متعسف إني عرضت الأغاني اللي كتبتها بس”.

وأشار نصر محروس إلى أنه من المقرر طرح باقية أغاني الألبوم على مدار كل أسبوع أو 10 أيام، مؤكدًا: "بهاء في حتة بيوجع القلب فيها، لازم تستغلها".

ويذكر تفاصيل تعاقد بهاء سلطان مع روتانا، بأنه جاء تصالح بهاء سلطان مع نصر محروس في ظل عروض الفنان بهاء سلطان التعاقد مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، و علي الفور وافق بهاء سلطان علي التعاقد، رغبة منه للظهور للجمهور مرة أخري، ولكن كان الأمر متوقفا علي انتهاء خلافاته مع المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك.

و بدأ الفنان بهاء سلطان بالفعل في طرح 5 أغنيات ضمن ألبوم الجديد من انتاج نصر محروس.