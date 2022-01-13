/672259/كأس-أمم-أفريقيا-الكاميرون-تفترس-إثيوبيا-برباعية

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء.

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة 8، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق 53 و55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4.

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

تشكيل الكاميرون أمام إثيوبيا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

خط الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج

تشكيل إثيوبيا ضد الكاميرون

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

خط الدفاع: سليمان حميد، أتشكالاو تاميني، مينيوت ديبيبي - رمضان يوسف

خط الوسط: ميسود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجانتشيو

خط الهجوم: أمانويل جيبريميكل، أبو بكر نصير، هوتيسا داوا

كأس أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تفوز على غينيا الإستوائية بهدف نظيف

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره غينيا الإستوائية بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الإيفواري بضغط كبير وحاول أن يسجل حتى أحرز ماكس جراديل هدف من تصويبة صاروخية في الدقيقة 5، وتراجع نسبياً بعد الهدف، ليهدد منتخب غينيا الإستوائية مرمى كوت ديفوار، ولكن حارس المرمى وخط الدفاع حافظوا على نظافة مرماهم، وحصدوا أول 3 نقاط لهم بفوز غالي.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.