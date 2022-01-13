/672261/إيمان-الحصري-تقدم-حفل-ختام-منتدى-شباب-العالم-واطلاق-مشروع-النصب-التذكاري-لاحياء-الإنسانية

ويشهد الرئيس السيسي حفل ختام منتدى شباب العالم، وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

دوت الخليج

وياتي ذلك بعد وصول الرئيس والسيدة حرمه إلى مقر حفل ختام منتدى شباب العام فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، الذي عقد على مدار 4 أيام بمشاركة وفود من 196دولة.

منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الاكاديمية الوطنية للتدريب

وكان الرئيس السيسي شهد حفل تخرج دفعة جديدة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بدء بكلمة مُسجلة من السيدة فيكتوارتوميغاداغبى، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة للسيد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، ثم عرض لاثنين من الشباب المشاركين في المنتدى وهم، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزي، من جورجيا.

وخلال الجلسة الختامية، يتم عرض فيلم ترويجي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، ثم كلمات لشركاء الأكاديمية الدوليين، تبدأ بكلمة لنائب مدير معهد جنيف للدراسات الاستراتيجية والأمنية "GCSP"، تليها كلمة لأحد خ