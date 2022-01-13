فيلم تسجيلى عن تصميم النصب التذكارى لإحياء الإنسانية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، مساء اليوم، فى حفل ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، كما أطلق الرئيس مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

وتأتى فكرة تصميم النصب التذكارى باستلهام المساقط الرأسية للمجموعة النجمية كدلالة ورمزية لاتصال السماء بالأرض على أرض سيناء.

وجاء فى الفيلم التسجيلى أن النصب التذكارى لإحياء الإنسانية يتكون من 7 جولات مستوحاة من الأعمدة السبعة التى تناغمت واختلطت على أرض مصر، وكانت البداية فى 2018 بهدية من مصر للعالم والإنسانية، متحف مفتوح يزينه قلوب منحوته تمثل ثقافات وبلدان العالم ساهم فيها مختلف الجنسيات».

وتابع الفيلم التسجيلى أن النصب التذكارى يتكون أيضا من قوس الإنسانية حتى لا ننسى ضحايا الإرهاب وتخليدا لذكراهم، لخلق عالم فيه الأمان والوحدة والسلام.