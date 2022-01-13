السيسى يطمئن الفتاة سالى: ما تخافيش.. الشباب هم المستقبل والأمل والحلم

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفتاة سالى التى كسرت حاجز الخوف بصعودها المسرح والوقوف للتحدث معه بلا خوف، ووجه رسالة للشباب قائلا : "ماتخفيش أنتم الشباب المستقبل والأمل والحلم".





وذكر الرئيس خلال حضوره حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، أنه سعيد بكلام "سالى" وشجاعتها، كما أعرب عن سعادته بالاختلاف فى الثقافة والعروض التى تم تقديمها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى طمأن سالى خلال جلسته مع الصحفيين الأجانب، بعد أن طلبت منه النصيحة فى التعامل مع الخوف الذى تشعر به، قائلًا : "خايفة من إيه .. أنت شابة صغيرة"

وتابع: "يؤلمنى أن تكونى قلقانة وخايفة، جوا مصر متخافيش، البلد دى بفضل الله ربنا حافظها، وإلا كانت راحت زى ما غيرها راح".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.