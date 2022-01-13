«التنبؤ بالفيضان» يكشف مفاجأة فى خريطة الأمطار خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

جدة - نرمين السيد - وتشهد حالة الطقس الأيام المقبلة استمرار الشبورة المائية بكثافة على بعض الطرق والمحاور الرئيسية بين المحافظات، التى يصعب معها حركة الملاحة البحرية والجوية وسير المركبات، مع انخفاض درجات الحرارة بشدة.

أما عن السواحل الشمالية الغربية فكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث توقع المركز أنه قد تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار وجاء النماذج كالآتى:

يوم الخميس 13 يناير تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم وتتعرض باقى السواحل الشمالية ومناطق البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

يوم الجمعة 14 يناير تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحرى.

ويوم السبت 15 يناير تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض باقى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.