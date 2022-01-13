عاجل- السيسى: الصورة المشرفة لمنتدى شباب العالم أظهرت حجم الجهد المبذول

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس: "أستهل كلمتى بالتعبير عن الشكر والامتنان بخروج منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بهذه الصورة المشرفة فى الشكل والمضمون، والتى عبرت بوضوح عن حجم الجهد المبذول من اللجنة المنظمة وكافة المشاركين، سواء على المستوى الرسمى الحكومى أو المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب من كل العالم".
وتابع الرئيس السيسى: "لقد كانت الأيام الماضية فرصة حقيقة لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد البناء، من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم".
وواصل الرئيس كلمته قائلا: "ولعل هذه الحالة الثرية من التنوع فى الرؤى قد أوجدت لنا أفاقا جديدة تلهمنا أفكارا وسبلا مستحدثة نحو عالم أفضل".
وأكد: "وقد فرض الظرف العالمى المرتبط بجائحة كورونا نفسه على أجندة المنتدى فى ظل تساؤلات متعددة حول مصير العالم ومستقبله، ومدى تأثره بتداعيات هذه الجائحة على أنماط الحياة البشرية".
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