لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى طمأن إحدى الفتيات المشاركة بمنتدى شباب العالم تدعى "سالى" خلال جلسته مع الصحفيين الأجانب، بعد أن طلبت منه النصيحة فى التعامل مع الخوف الذى تشعر به، قائلًا: "خايفة من إيه .. أنت شابة صغيرة".

وتابع: "يؤلمنى أن تكونى قلقانة وخايفة، جوا مصر متخافيش، البلد دى بفضل الله ربنا حافظها، وإلا كانت راحت زى ما غيرها راح".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.