الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الرؤى لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بخروج منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بصورة مشرفة في الشكل والمضمون، حتى يعبر عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة، وكافة المشاركين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو الشباب من كل العالم.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالحفل الختامي بمنتدى شباب العالم: "لقد كانت الأيام الماضية فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد والبناء، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم، ولعل هذه الحالة الثرية من التنوع في الرؤى، أوجدت لنا أفاقاً جديدة تلهمنا أفكاراً وسبلاً مستحدثة نحو حال أفضل".

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.