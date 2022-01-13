دينا الشربيني حامل في فيلمها الجديد.. تعرف على موعد عرضه

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دوت الخليج

هشام ماجد عبر الانستجرام

ونشر هشام ماجد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة للبوستر الدعائي للفيلم معلقًا عليه: "حامل اللقب ".. قريبا أوي بتاع أسبوعين كدة".

فيلم حامل اللقب

ويشارك إلى جانب هشام ماجد في فيلم "حامل اللقب"، النجمة دينا الشربيني والفنان محمد سلام، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يناقش عددًا من القضايا التي تهم المجتمع المصري، ومن المفترض أن تبدأ الشركة المنتجة في التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يبدأ تصوير الفيلم بعد.

ويخوض هشام ماجد بفيلم "حامل اللقب" البطولة المطلقة لأول مرة، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية.

أعمال جمعت هشام ماجد و شيكو

قدم هشام وشيكو فيلمى "حملة فريزر" و"قلب أمه"، وكذلك مسلسل "اللعبة" بجزئية الأول والثاني، كما شارك فى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى إضافة إلى مسرحية "عطل فنى" وشارك معهما أكرم حسنى.

آخر أعمال هشام ماجد التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، ويشارك في بطولته مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وأوتاكا وسامى مغاورى، كما انضمت النجمة رانيا يوسف وحسام داغر للموسم الثانى، والمسلسل من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، وإخراج معتز التونى.

مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني

بينما شاركت الفنانة دينا الشربيني في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «قصر النيل» بطولة نخبة كبيرة من الفنانين بخلاف الشربيني من بينهم صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.