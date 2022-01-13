/672266/بينهم-مصاب-ما-بعد-الارتجاج-إصابة-ثلاث-اشخاص-في-تصادم-توكتوك-بسيارة-نقل

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة ، يفيد بإصابة ثلاث اشخاص في حادث بمنطقة الفيوم الجديد " حيز محافظة بني سويف " بعد حديقة الشلال التابعة لمركز ومدبنة بني سويف ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

تحرك مرفق الاسعاف ونقل المصابين

بناء عليه دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف الى محل البلاغ لنقل المصابين الى أقرب مستشفى وإسعافهم، وبالفحص تبين إصابة ٣ اشخاص ما بين اصابات خطيرة ومتوسطة وتم نقلهم مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم .

وقد إستقبلت مستشفى بني سويف الجامعي المصابين بقسم الطوارئ واجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة حول حالات المصابين الثلاث .

أسماء المصابين

١. محمد رمضان كمال ، ٢٥ عام ، مصاب ما بعد الارتجاج ٢. عماد احمد حسن ، ٢٠ عام ، مصاب بكسر بالقدم اليسري ٣. احمد عبدالحميد محمد ، ٢٣ عام ، مصاب بإشتباه كسر بالقدم اليمني وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حول الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وظروف ملابسات الحادث .