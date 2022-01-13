/672271/رامى-جمال-يطرح-أغنيته-الجديدة-من-ألبوم-ولسه

أعلن الفنان رامى جمال عن طرح أغنيته قبل الاخيرة التى حملت عنوان "مش حابب" من ضمن البومه الجديد "ولسة" عبر اليوتيوب.

دوت الخليج

رامى جمال يروج لإغنيته الجديدة

ونشر رامى جمال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، مقطع فيديو من أغنيته معلقًا عليها بعض من كلماتها: " مش حبايب اللي بينا كان مجرد حبل دايب.. لما نبعد مش هنعرف اللي متساب م اللي سايب اسمعوا أغنية مش حبايب من ألبوم ولسه".

أغنية مش حابب من ألحان رامى جمال، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع موسيقى وميكساج وماستر كريم عبد الوهاب، وإنتاج نجوم ريكوردز.

أغنية الجو جامد

واستقبل رامي جمال خلال مطلع العام الجديد 2022 بطرح أغنية "الجو جامد"، والتى تُعد من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج نجوم ريكوردز.

أغنية في غمضة عين

وكان رامي جمال طرح الأسبوع الماضي “في غمضة عين” عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، وهي الأغنية الثامنة من ألبومه “ولسه”.

بجانب طرحه عدة أغنيات مثل “لسة الكلام زعلان” من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «خليكي»، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

هذا وطرح الفنان رامي جمال أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي جاءت بعنوان «لسة الكلام زعلان» والتي تعد سابع أغاني ألبومه "ولسة" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

أغنية "لسة الكلام زعلان" لرامي جمال

وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

رامي جمال يتعرض للهجوم بسبب معايدته لزوجته

على الصعيد الآخر، شن المؤلف المصري أيمن سليم هجومًا واسعًا على المطرب رامي جمال، بسبب رسالته الساخرة لزوجته في عيد ميلادها، مؤكدًا أن معايدته لم تمت للكوميديا بصلة.

وكان الفنان والمطرب المصري رامي جمال وجه رسالة مثيرة لزوجته تزامنًا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية.

شارك رامي جمال الجمهور بمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”.