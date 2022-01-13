الرئيس السيسى يكرم عدد من النماذج الشابة والملهمة بمنتدى شباب العالم

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من النماذج الشابة والملهمة بمنتدى شباب العالم وذلك فى الحفلة الختامية التى أجريت للنسخة الرابعة 2022.

دوت الخليج منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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