لاكازيت يقود أرسنال أمام ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية

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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليفربول ضمن، لقاء الإياب بقبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز واستغلال غيابات ليفربول أبرزها النجم محمد صلاح وساديو ماني، للفوز والتأهل للقاء النهائي لمواجهة تشيلسي الذي حسم تأهله بالأمس أمام توتنهام.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بين وايت، جابريل ماجاليس، كيران تيرني.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، ألبرت لوكونجا، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيللي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، إدوارد نيكيتاه.

يابات ليفربول للمشاركة في أمم أفريقيا

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى، والتي من المتوقع اللحاق بالمباراة.

ليفربول ضد أرسنال

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح ليفربول في الفوز بـ 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق أرسنال 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 19 مباراة.

سجل ليفربول في شباك ارسنال 97 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق ارسنال في شباك ليفربول 72 هدف.

ويشهد ملعب الأنفيلد، معقل فريق ليفربول، على لقاء الذي سينتقل بعد قليل، وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم 1، بتعليق صوتي للجزائري حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

الشوط الأول في المباراة

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.