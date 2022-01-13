/672274/أبرزهم-هنا-الزاهد-هؤلاء-النجوم-استطاعوا-تدمير-فيروس-كورونا-في-أيام

سيطر فيروس كورونا المستجد مع بداية العام الجديد 2022، على عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلاميين، فاستطاع أن يصيب بعضهم ومنعهم من الخروج وانتصر على البعض الآخر بالوفاة، وألزم الآخرين الفراش، ولكن على الجانب الآخر ظهر العديد منهم يعلنون عن تدميرهم للفيروس.

يلقي دوت الخليج الضوء على نجوم ومشاهير استطاعوا تدمير فيروس كورونا بعد أيام من إصاباتهم

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد؛ تعافيها من فيروس كورونا؛ الذي أصيبت به في الأيام الماضية، وخضعت على إثره للعزل المنزلي، لتلقي بروتوكول العلاج الخاص بها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت الزاهد صورة لها عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله سلبي كورونا، ومبسوطة جدًا بردود أفعالكوا على مسلسل أنا وهي، والمشاهدات العالية على المسلسل».

وتابعت هنا الزاهد: «شكرًا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية هند، شكرًا لكل الناس اللي كلمتني، بجد شكرًا لأني تعبت جدًا في الشخصية دي»

عمرو أديب يعود لتقديم برنامج الحكاية بعد انتصاره على كورونا

وبعد أسبوع واحد من إعلان الإعلامي عمرو أديب إصابته هو وزوجته لاميس الحديدي بفيروس كورونا، كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج الحكاية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، عن بدء تقديم البرنامج غدا الجمعة، في إشارة منها لتعافي الإعلامي الكبير.

عبير صبري

ونشرت الفنانة عبير صبري منذ صورة لها، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن خلالها طمأنت الفنانة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تعافت من فيروس كورونا التي كانت تعاني منه بالأيام الماضية.

وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة:"نيجاتيف الحمد لله"، وشكرت كل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء في فترة مرضها وقالت:"شكرا شكرا لكل حد من زمايلي واصحابي سأل عليه وبعتلي وكلمني شكرا لكل دعوه حلوه بالشفا دعتولي بيها".

فراس سعيد

فيما كشف الفنان فراس سعد، أخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة، مؤكدا على تعافيه وانتصاره على الفيروس، فكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سيداتي سادتي تم تدمير الفيروس".

حنان ترك

وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كرونا».