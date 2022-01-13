/672275/سائق-تاكسي-يخفض-تسعيرة-الأجرة-للنصف-دعما-للطلاب-في-الامتحانات-ببورفؤاد

في محاولة منه لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.. أطلق سائق سيارة أجرة "تاكسي" شاب مبادرة خيرية بمدينة بورفؤاد ، لتوصيل الطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات بنصف ثمن تسعيرة الأجرة، وقدمت الصفحة الرسمية لموقع "دوت الخليج" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بثاً مباشراً، اليوم الخميس، مع السائق لمعرفة تفاصيل المبادرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وفي لقائنا معه قال عبدالرحمن حسن، سائق سيارة أجرة "تاكسي" من محافظة بورسعيد إنه أطلق مبادرة لمساعدة الطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الأمور خاصة في فترة الإمتحانات، وكان هدفه انضمام مجموعة من السائقين زملائه لهذه المبادرة، وبالفعل استجاب له الكثيرين حيث قام بتخفيض أجرته إلى النصف لتكون فقط ٥ جنيهات في نطاق مدينة بورفؤاد حيث يقطن هناك.

وأضاف "عبدالرحمن"، أنه يرى أن مصاريف وسائل المواصلات تزيد من أعباء أولياء الأمور خاصة أيام الإمتحانات حيث يخصص لكل طالب مصروف محدد لها فضلا عن باقي متطلباته، فرغبت في تخفيف هذا العبء عنهم، مشرا الي انه لمس ردود فعل ايجابية عن مبادرته وبالفعل وجد عدد من زملائه السائقين يتبعون نفس النهج معربين عن سعادتهم بها، كما ان والده وزوجته وأقاربه كانوا سعداء جداً بما فعله وأن ذلك خير وشعور طيب منه بظروف أولياء الأمور في هذه الفترة.

سائق تاكسي يخفض تسعيرة الأجرة للنصف دعما للطلاب في الامتحانات ببورفؤاد

وأوضح "عبد الرحمن" أنه كان يفعل ذلك دون ان يخبر به أحد لانه من الطبيعي وجود الخير بيننا ، ولكنه وجد الكثير من اولياء الامور يعبرون عن ضيقهم وشكواهم عبر صفحات الفيس بوك، فاضطر الي نشر رقم هاتفه المحمول والاعلان عن مبادرته لسببين منها حتي يعرف الناس ان هناك نماذج طيبة تشعر بهم ومعاناتهم وتحاول تخفيف العبء عن كاهلهم، والسبب الاخر حتي يشترك الكثير من السائقين في هذه المبادرة الخيرية وتعم الفائدة علي الجميع، لافتا الي أنه تعجب من انتشار المبادرة بشكل كبير وواسع نظرا لتأثيره الإيجابي على الأسرة، مشيراً إلي أن تخفيض الأجرة للنصف يؤثر كثيراً على أولياء الأمور.

وعن العقبات التي تواجهه خلال عمله كسائق وفي تطبيق المبادرة أيضا، قال عبد الرحمن :" أن أي سائق يفكر في تلك المبادرة يجب ان يتأكد انه سيبذل مجهود كبير جدا حيث انه بمجرد اتصال اي من اةلياء الامور او الطلاب فهذا يعتبر التزام مني واحاول الوصول اليه سريعا ولا اقبل بتوصيل اي زبون اخر خلال ذهابي اليه، وفقط ب ٥ جنيهات، بالاضافة الي ان ٩٠ % من عملي مخصص لاطفال من سن ١٠ سنوات لأكثر، ولا استطيع التوصيل سوى اوقات عملي منذ الساعة السابعة صباحا حتي الخامسة او السادسة مساءا.

سائق تاكسي يخفض تسعيرة الأجرة للنصف دعما للطلاب في الامتحانات ببورفؤاد

وتابع سائق الخير ببورفؤاد أنه يخصص اي مواصلة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغير القادرين ماديا مجانية دون مقابل ، وهذا هو الطبيعي في أمة الخيى فيها ليوم القيامة كما قال رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم.

واختتم عبد الرحمن سائق الخير حديثه مع "دوت الخليج" قائلا:" أنه يجب الا نظلم سائقو التاكسي في محافظة بورسعيد، وأناشد المسئولين بإدارة المرور وبالمحافظة بمحاولة التخفيف عنهم لان ارخص سعر اجرة في مصر توجد بمحافظاتنا دون مراعاة ما نقوم بدفعه كل عام لتجديد الرخصة او المخالفات او التأمينات او غيرها.