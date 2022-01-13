/672277/حوار-الشباب-والمجتمع-المدنى-والمشاركة-بقمة-المناح-وتصور-إعمار-لمناطق-الصراعالرئيس-السيسى-يعلن-تكليفات-منتدى-شباب-العالم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من التوصيات بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ، حيث تضمنت إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بحيث تعمل إدارة منتدى شباب العالم على إنشاء حوار تفاعلى بين الدولة وشباب مصر، والعالم ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة.

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جاء ذلك فى كلمته باحتفالية الختام، حيث تضمنت التوصيات أيضا تفعيل إدارة منتدى شباب العالم لمبادرة إنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة، مع التنسيق والتوسغ فى مشاركة القطاع الخاص، مع التنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شباب العالم ومصر والعالم بالمشاركة إجراءات قمة المناخ المقرر إنعقادها فى شرم الشيخ قائلا:"أنا على ثقة من أن شباب مصر سيكونوا سبب فى نجاح ذلك".

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن التصويات تضم التنسيق بين الجهات المعنية بشأن إعداد تصور شامل لتحقيق إمتداد إفريقيى للمبادرات التنموية المتحققة فى مصر، و تكليف الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب لعمل برامج تدريبة متخصصة للشباب الإفريقيى والعربى لتنمية مهاراتهم، وخاصة ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

«حوار الشباب والمجتمع المدنى والمشاركة بقمة المناح وتصور إعمار لمناطق الصراع»الرئيس السيسى يعلن تكليفات منتدى شباب العالم

وأكد أيضا تضمن التوصيات تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي والأفكار على أن يتم عرض النتائج حتى تكون رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا، وإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى وشباب العالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، وتكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا .