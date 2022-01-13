وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل ختام منتدى شباب العالم، إن حلم منتدى شباب العالم تحقق وبات واقعا، وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل المستمر والفعال لتطوير وتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها ومخرجاتها إلى واقع ملموس.
وأوضح الرئيس السيسى، إن مصر التى وهبها الله عبقرية المكان، وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى، وتشكلت شخصيتها فى التنوع والتعدد فأصبحت هى نقطة التلاقى الجامعة للحضارات ومنطلق السعى نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح.
وشدد الرئيس على أن مصر الجديدة التى نقدمها للعالم اليوم، هى دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، وتمتد جهودها فى البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمى، بسعى مخلص من أبنائها الذين يحملون رسالات المحبة والسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.