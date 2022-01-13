عاجل.. السيسى: إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات وجهات الدولة بإنشاء منصة فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل ختام منتدى شباب العالم، إن حلم منتدى شباب العالم تحقق وبات واقعا، وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل المستمر والفعال لتطوير وتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها ومخرجاتها إلى واقع ملموس.

وأوضح الرئيس السيسى، إن مصر التى وهبها الله عبقرية المكان، وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى، وتشكلت شخصيتها فى التنوع والتعدد فأصبحت هى نقطة التلاقى الجامعة للحضارات ومنطلق السعى نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح.

وشدد الرئيس على أن مصر الجديدة التى نقدمها للعالم اليوم، هى دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، وتمتد جهودها فى البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمى، بسعى مخلص من أبنائها الذين يحملون رسالات المحبة والسلام.