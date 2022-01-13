الليلة.. اقتران كوكبى عطارد وزحل «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأكد خبراء الفلك أن هذه الليلة ستكون واحدة من الفرص لمشاهدة كوكب عطارد بالعين المجردة حيث سيبدأ فى بالظهور مع انتقال السماء نحو الظلمة وسيبقى الكوكب فوق الأفق لحوالى ساعة واحدة، فمدار عطارد داخلى بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عنها كما يرصد من كوكبنا، ففى معظم الليالى، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثتاء الأوقات القريبة من أقصى استطالة - الزاوية بين الكوكب والشمس فى السماء.
وأضاف خبراء الفلك زحل الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب فى نظامنا الشمسى يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة، يعرف بجوهرة النظام الشمسى بسبب نظام حلقاته الرائعة، فمن خلال استخدام تلسكوب متوسط يمكن رؤية تلك الحلقات، وسيكون إلى أعلى يسار عطارد.
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