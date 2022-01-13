عاجل- السيسى: تكليف الوطنية للتدريب بإعداد برامج للشباب العربى والإفريقى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن منتدى شباب العالم بات منصة حوارية هامة، وأصبح تطوره فى الشكل والمضمون أحد أهم سماته، مشيرا إلى أنه فكرة مصرية خالصة.

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