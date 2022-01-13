الرئيس السيسى: أسعى وشباب مصر لعالم يعمه السلام والمحبة والتآخى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه وشباب مصر يسعى إلى أن يبقى هذا العالم أكثر سلاماً يليق بنا وبأوطان، وتابع:"يهبنا السلام والعدل لكل البشرية ويكلل جهودنا الحثيثة من أجل السلام والمحبة".

وتوجه الرئيس السيسى، خلال إطلاق مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية والحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، باسمه وباسم شباب مصر برسالات الحب والتأخي لكل العالم، وتابع:"عقدنا العزم والإرادة على أن نبذل كل جهد من أجل رخاء البشرية".

ودعا الرئيس السيسى، المشاركين في منتدى شباب العالم أن يرددوا خلفه "شباب مصر والعالم تحيا مصر.. تحيا البشرية.. يحيا شباب العالم".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.