الرئيس السيسى: منتدى شباب العالم أصبح ملتقى للحوار الإنسانى

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن عظيم امتنانه لخروج منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بهذه الصورة المشرفة فى الشكل والمضمون. ووصف الرئيس السيسى في كلمته بالحفل الختامي للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الجلسات والنقاشات خلال المنتدى بالمتميزة، مؤكدا أنه أصبح منصة حوارية مهمة وملتقي للحوار الإنسانى.

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