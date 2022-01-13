انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل إقرارها.. أعرف توقعات أسعار البنزين الجديدة في مصر يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الملايين في مصر، ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة العليا الخاصة بمراجعة أسعار البنزين في مصر، ومقارنتها بالأسعار العالمية، حيث تم تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أعقاب الحكومة تحرير سعر البنزين والمنتجات البترولية لتكون مربوطة بالأسعار العالمية، حيث تقوم هذه اللجنة بعمل اجتماعات دورية ربع سنوية من أجل مراجعة اسعار المنتجات البترولية، على أن يكون قرار اللجنة سواء بالثبات في الأسعار أو نقصها أو زيادتها وفقاً للمتغيرات العالمية.

توقعات أسعار البنزين الجديدة في مصر يناير 2022:-

تعد المراجعة الحالية والتي سوف يسفر عنها قرار لجنة التسعير التلقائي في مصر، هي أول مراجعة لأسعار المنتجات البترولية خلال العام الجاري 2022، حيث يتم تحديد السعر الجديد بناء على عدد من المعطيات التالية:-

سعر برميل النفط في الأسواق العالمية مع مقارنة سعره خلال الأشهر الماضية.

سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة.

سعر صرف الدولار.

حجم الاستهلاك المحلي.

وبعد أن يتم دراسة كل تلك العوامل وتحليلها يتم اتخاذ القرار المناسب، على ألا تزيد الزيادة أو النقص في الأسعار عن 10% من السعر القديم. وذلك لحماية المستهلكين من التغير الكبير في الأسعار حيث أن أي زيادة كبيرة في أسعار المنتجات البترولية سوف تؤدي في النهاية إلى زيادة أجرة المواصلات وبالتالي زيادة أسعار جميع السلع، وهذا يؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين، ولهذا تم ربط الزيادة أو النقص بتلك النسبة، كما أن القرار يمكن أن يصدر بثبات الأسعار كما هي فى حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في العوامل السابقة التي ذكرناه في الأعلى، وبالتالي فإن توقعاتنا هي صدور القرار بثبات اسعار المنتجات البترولية كما هي دون أي تغيير، حتى شهر مارس المقبل حيث أن جميع العوامل السابقة لم تشهد أي تغييرات.

وفي ذات السياق قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه أسعار المنتجات البترولية لن يطرأ عليها أي تغيير بسبب ثبوت سعر برميل النفط عالمياً. وأن أسعار البنزين في مصر سوف تظل كما هي وذلك كالتالي:-