8 تكليفات هامة لمنتدى شباب العالم ..منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى وإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة  وتكوين مجموعات شبابية لـ«قمة المناخ»

/672281/8-تكليفات-هامة-لمنتدى-شباب-العالم-منصة-حوار-فاعلة-بين-الدولة-والشباب-ومؤسسات-المجتمع-المدنى-وإنشاء-حاضنة-لرواد-الأعمال-والمشروعات-الصغيرة- وتكوين-مجموعات-شبابية-لـقمة-المناخ

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من التوصيات بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ، حيث تضمنت إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بحيث تعمل إدارة منتدى شباب العالم على إنشاء حوار تفاعلى بين الدولة وشباب مصر، والعالم ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة.

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جاء ذلك فى كلمته باحتفالية الختام، حيث تضمنت التوصيات أيضا تفعيل إدارة منتدى شباب العالم لمبادرة إنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة، مع التنسيق والتوسغ فى مشاركة القطاع الخاص، مع التنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شباب العالم ومصر والعالم بالمشاركة إجراءات قمة المناخ المقرر إنعقادها فى شرم الشيخ قائلا:"أنا على ثقة من أن شباب مصر سيكونوا سبب فى نجاح ذلك".

8 تكليفات هامة لمنتدى شباب العالم

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن التصويات تضم التنسيق بين الجهات المعنية بشأن إعداد تصور شامل لتحقيق إمتداد إفريقيى للمبادرات التنموية المتحققة فى مصر، و تكليف الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب لعمل برامج تدريبة متخصصة للشباب الإفريقيى والعربى لتنمية مهاراتهم، وخاصة ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وأكد أيضا تضمن التوصيات تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي والأفكار على أن يتم عرض النتائج حتى تكون رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا، وإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى وشباب العالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، وتكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا .

وجاء التكليفات كالتالى:

1- إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية.

2- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.

3- تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم، للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ.

4- تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسئولية تجاه محيطنا.

5- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى والأفريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.

6- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم، على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة.

7- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

8- تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.