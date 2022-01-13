شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بـ 2022 معلنا عدد من التكليفات لإدارة المنتدى ومجلس الوزراء.

دوت الخليج منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. تكليفات منتدى شباب العالم 2022 اعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى وإنشاء حوار تفاعلى بين الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى

تفعيل مبادرة أنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص

تكوين مجموعات شبابية للمشاركة بقمة المناخ وإعداد تصور لإمتداد إفريقي للمبادرات التنموية المصرية

إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقيى

تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي لتكون إطار استشرافى للدولة تجاه بكافة القضايا

إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية

تكليف مجلس الوزراء بتصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا

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