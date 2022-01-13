مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش غداً

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمر صحفي غداً على هامش مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيكون عمرو السولية بجانب كيروش خلال المؤتمر، على أن يقام في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة، أي 1:45 دقيقة بتوقيت الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم السبت القادم في تمام الساعة 9 مساءاً، ويسعى منتخب الفراعنة للفوز بعد الخسارة في أول مباراة أمام نيجيريا وتقديم أداء غير جيد.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مرتكز اللاعبين بالملعب الغير مفهومة.

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، أن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا كان غير جيد بالمرة في افتتاح مباريات الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم عبر "أون سبورت أف إم" "للأسف من الصعب أن يقوم الاتحاد الجديد برئاسة جمال علام باتخاذ قرار إقالة كارلوس كيروش في الوقت الحالي نظراً لقيمة الشرط الجزائي لدى المدرب".

وأكمل "الأداء أمام نيجيريا كان مختلف وكل لاعب كان بيلعب في مركز غير مفهوم وهو ما كان له تأثير على اللاعبين، وأتمنى الشفاء لجمال علام رئيس الاتحاد من فيروس كورونا ولا توجد أي إتصالات بيننا في الفترة الحالية".

كارلوس كيروش

وتابع "عقد كارلوس كيروش كبير للغايه في حال الإقالة، فهو يحصل على 130 ألف يورو شهرياً، وبتحويلهم للمصري يوازي 2 مليون و340 ألف جنية، وفي حال قررنا إقالته يحصل على راتب عام ونصف، أي يكون المبلغ المستحق له 42 مليون جنية وهو رقم صعب وكبير للغاية".